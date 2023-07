ESCLUSIVA JUVENEWS / De Marchi: “Pogba addio? Beh…”

“Non mi sento di escludere una Juve protagonista. Bilanci e disponibilità economiche non importanti? Ragazzi, la Juve ha Giuntoli, uno dei migliori in circolazione. Con lui possono arrivare calciatori top, pagati anche a prezzo ridotto. Lui sa scoprire grandi talenti, che nessuno conosce”.

“Per me non ha ancora espresso pienamente il suo potenziale. Se andrà via, sarà perché magari non si è trovato tatticamente con il gioco di Allegri”.