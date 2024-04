De Maggio: “Manna vuole portare Soulè dalla Juventus al Napoli”

Valter De Maggio ha parlato dei piani di Giovanni Manna al Napoli: per il giornalista, ci sarà un tentativo per Matias Soulè con la Juventus

Intervistato a Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio ha parlato delle prime mosse che vorrebbe perpetuare Giovanni Manna da futuro direttore sportivo del Napoli. Per il giornalista, il dirigente, oggi alla Juventus, vorrebbe provare a convincere lo stesso club bianconero a cedere Matias Soulè. Ecco le sue parole: "E' un'ipotesi credibile, un'ipotesi fattibile, un calciatore sicuramente acquistabile. E' un pallino di Manna e pure di De Laurentiis. La richiesta della Juventus è pari a 40 milioni di euro. Il prezzo è alto, ma l'argentino ha fatto molto bene. Il Napoli dinanzi a questa richiesta ha provato a capire se in questa trattativa è ipotizzabile inserire Alessandro Zanoli, pupillo di Giuntoli. Ma la Vecchia Signora ha rifiutato, facendo sapere alla società partenopea che vuole solo cash per lasciar partire il talento attualmente in prestito al Frosinone".