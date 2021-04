De Luca: “Agnellli? Questa Superlega dei ricchi è l’equivalente sportivo della Fiat Duna”

TORINO – Vincenzo De Luca, noto politico e presidente della regione Campania, ha parlato in diretta Facebook menzionando anche il tema Superlega prendendo in giro Andrea Agnelli: “Volevo fare una battuta su Andrea Agnelli. Diciamo che...

TORINO - Vincenzo De Luca , noto politico e presidente della regione Campania, ha parlato in diretta Facebook menzionando anche il tema Superlega prendendo in giro Andrea Agnelli: "Volevo fare una battuta su Andrea Agnelli. Diciamo che 'Dio c'è'. E' difficile immaginare un dirigente sportivo capace di fare un tale disastro e un attimo di masochismo così grande per la squadra che dirige. È l'equivalente di ua macchina della FIAT di qualche tempo fa che fu un vero e proprio disastro, la macchina più brutta al mondo, la 'Duna'. Questa iniziativa di una lega dei ricchi è l'equivalente sportivo della 'Duna' a livello automobilistico".

A proposito di Juventus, ha parlato Andrea Pirlo ai microfoni di Juventus Tv dopo la vittoria contro il Parma. Queste le sue parole: "Il nostro primo avversario a volte è la testa, ma oggi siamo partiti con il giusto atteggiamento e non era facile, siamo rimasti in campo con la giusta concentrazione nel secondo tempo siamo migliorati come fluidità, riuscendo a giocare tra le linee. Dybala è molto bravo a farlo, anche se nel primo tempo era un po' distante tra le linee di passaggio e durante l'anno ci è mancato, perché è un giocatore importante. Questa sera è migliorato con il passare dei minuti e ha fatto una grande partita. Buffon? Lo conosco da quando avevamo 16 anni e siamo ancora insieme. È una persona straordinaria e un campione assoluto e ci dà grande energia quando scende in campo". Queste invece le parole di Alex Sandro: "La cosa importante è vincere, indipendentemente da chi segna. Lavoriamo ogni giorno per riuscire a vincere e oggi siamo felici di esserci riusciti. Avevamo in testa solo la partita e ed è questo che ci ha permesso di superare il Parma".