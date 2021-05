De Ligt vince il Premio Gentleman 20/21: “Cerco sempre di avere rispetto per tutti”

Le dichiarazioni del difensore olandese

redazionejuvenews

La Juventus si prepara per la trasferta di Bologna di domenica seraquando, al Dall'Ara, si deciderà il futuro europeo della squadra. Con una vittoria, ed un passo falso di una tra Napoli e Milan, i bianconeri arriverebbero in zona Champions League. In caso contrario, per la squadra, il prossimo sarà un anno da passare in Europa League. Cristiano Ronaldoe compagni arrivano con il morale a mille alla sfida dopo il successo in finale di Coppa Italia sull'Atalanta, arrivato grazie ai gol messi a segno da Kulusevski e Chiesa, che hanno reso inutile la rete del momentaneo 1-1 di Malinovsky.

Una partita, quella del Mapei Stadium, di cui va però sottolineata la grande prestazione nel secondo tempo del reparto difensivo, guidato da Matthijs De Ligt. L'ex capitano dell'Ajax, giunto alla sua seconda stagione a Torino, è ormai uno dei leader del reparto arretrato anche sotto la gestione di un nuovo allenatore. 34 presenze totali e un gol (quello nel successo sul Parma dello scorso 21 aprile) tra tutte le competizioni, a certificare un'altra ottima stagione vissuta dal numero 4 olandese. Le soddisfazioni per il ragazzo non sono però finite, visto che proprio oggi è stato insignito del "Premio Gentleman" 2020/21 per la Juventus:

"Sono felice, ringrazio tutti i giornalisti che mi hanno votato. L'assenza del pubblico? Meglio giocare con i tifosi, c'è più passione, più gioia nel gioco. Per me però non è difficile farlo anche senza, a me piace giocare...". Un premio a cui ha fatto eco anche il "Premio Gentleman Serie A" 2020/21. Queste le parole di De Ligt raccolte da Sportmediaset: ""Sono contento di aver vinto questo premio, grazie a tutti coloro che mi hanno votato. Sono felice che i tifosi pensino che sono un gentleman in campo e fuori, io cerco di avere sempre rispetto per arbitri, avversari e compagni".