De Ligt: “Gara molto matura. 1-1 difficile da accettare, ero fuori posizione”.

Il difensore della Juventus ha parlato intervistato dopo il pareggio ottenuto contro il VIllareal nell'andata degli ottavi di finale della Champions League

La Juventus ha pareggiato ieri sera la partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League contro il Villareal per 1-1 grazie ai gol di Vlahovic e di Parejo. Il gol del serbo è il gol del debuttante in maglia bianconera più veloce della storia, e anche in generale in quella della competizione. Un esordio da sogno per il nuovo acquisto della Juventus, alla sua prima partita nell'Europa dei grandi, nella quale ha lasciato subito il suo timbro.