De Ligt su Dybala: “Qualcosa è uscito in questa settimana ma lui è sempre concentrato…”

Il difensore ha parlato

redazionejuvenews

Matthjis de Ligt, difensore della Juventus, ha parlato al termine del match di ieri ai microfoni di DAZN affrontando anche l'argomento rinnovo di Paulo Dybala: "Stiamo giocando meglio, abbiamo iniziato male la stagione e adesso abbiamo continuità. Stiamo migliorando anche fisicamente, nelle ultime otto abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare così. Rugani sta facendo molto bene, lui è più uno che sta giocando come libero mentre io prendo l'uomo essendo forte nei duelli. Stiamo giocando bene, non abbiamo preso gol oggi e dobbiamo continuare così. Come è Dybala nello spogliatoio? Normale, qualcosa è uscito in questa settimana ma lui è sempre concentrato. Oggi era anche capitano, noi abbiamo tanta fiducia in lui.

Miei gol? Io ho possibilità di far gol, di saltare. Sto lavorando tutti i giorni sulle palle inattive, abbiamo giocatori alti e bisogna migliorare". Anche Paulo Dybala ha parlato ieri al termine del match: "Se mi aspetto novità sul rinnovo? La società ha deciso che se ne parlerà tra febbraio e marzo, ma sono successe cose di cui non voglio parlare. La mia esultanza verso la tribuna? Ho invitato un amico e non lo trovavo.... Non ho nulla da dimostrare a nessuno. Io sono a disposizione del mister ed aspetto.

Credo che abbiamo fatto una bella partita, dobbiamo cercare di dare continuità dopo che facciamo il gol. Molte volte succede che dopo aver segnato abbiamo paura e dobbiamo migliorare di più su quello. Siamo la Juve, siamo vicini alle squadre sopra di noi. Non abbiamo un bel gioco ma dobbiamo puntare sulla voglia, far capire che vogliamo lottare per i primi posti. Abbiamo fatto una bella partita contro una bella squadra. Dobbiamo cercare di dare continuità dopo il gol e questo non lo facciamo sempre, molte volte succede che dopo avere segnato difendiamo di più. Dobbiamo giocare di più per quello e migliorare giorno dopo giorno".