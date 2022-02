Juve, De Ligt: in campo un muro, in macchina un cantante

Il difensore ieri è stato autore di una grande prova in campo. Sui social invece si lascia andare e canta in italiano con la sua fidanzata.

redazionejuvenews

La serata di ieri ha lasciato un po' di amaro in bocca alla Juventus, che ancora una volta ha mancato la vittoria in uno scontro diretto. Una delusione quindi per tre punti che avrebbero potuto consolidare il quarto posto e dare maggiore slancio all'ultima parte di campionato della squadra di Allegri. Dall'altra parte però, la soddisfazione di aver ripreso la partita all'ultimo, segno di carattere e voglia di lottare per i propri obiettivi. Nella partita di ieri è mancata un po' di precisione nella conclusione delle azioni, mentre la difesa ha ben figurato, concedendo solo il gol di Malinovskyi, arrivato con una vera e propria prodezza da lontano del fantasista ucraino.

E il merito di una fase difensiva così attenta è certamente anche di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese è stato autore di una grandissima gara, dove ha chiuso per ben due volte in maniera decisiva sui tentativi di un ispirato Jeremie Boga lanciato a rete. Un vero e proprio muro, insomma. La crescita del centrale ex Ajax è sotto gli occhi di tutti. Se nei suoi primi tempi in bianconero aveva sofferto un po' l'adattamento alla Serie A, ora invece è diventato un vero e proprio leader. In assenza di Giorgio Chiellini, che ne avrà ancora per un po', è lui il vero marcatore della retroguardia di Allegri, con Bonucci più depurato all'impostazione. E nonostante le voci su un suo possibile addio a fine stagione, lui sembra essere ben inserito all'interno del progetto e della mentalità Juve.

E non solo. Nelle dichiarazioni post gara, si è dimostrato anche piuttosto sciolto con i media: "All'Ajax facevo 5 interviste a settimana, qui alla Juve parlo 5 volte l'anno", ha detto scherzando a Dazn. Il suo eloquio non dimostra i suoi appena 22 anni e il suo italiano è migliorato molto. E chissà che non sia merito della musica. Sul suo profilo Instagram infatti il difensore bianconero ha postato un video che lo ritrae in macchina, mentre canta assieme alla sua fidanzata Annekee Molenaar. Ma la curiosità è cosa cantano: L'italiano, di Toto Cutugno. Un video di circa un minuto in cui i due cantano in maniera appassionata, conoscendo piuttosto bene il testo. Una canzone simbolo degli italiani, molto conosciuta all'estero. Chissà che non sia un segnale di una voglia della famiglia De Ligt di rimanere a Torino.