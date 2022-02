De Ligt: inizia l’operazione rinnovo

La società sta per iniziare i discorsi con il difensore per il rinnovo del contratto, per cercare di tenerlo a Torino anche nei prossimi anni

redazionejuvenews

La Juventus è stata protagonista assoluta del mercato di gennaio, con Cherubini e Arrivabene che hanno inserito in rosa due acquisti di assoluto valore: il centrocampista ex Borussia Moenchengladbach Denis Zakaria, e l'attaccante serbo Dusan Vlahovic, strappato alla Fiorentina per 70 milioni di euro. Due innesti che hanno migliorato sensibilmente la rosa a dissezione di Massimiliano Allegri, che ha perso nella stessa sessione di mercato Bentancur e Kulusevski, passati al Tottenham, e Ramsey passato ai Rangers.

Un mercato che ha cambiato e migliorato la fisionomia della squadra, che ora è pronta per lottare per tutti gli obiettivi in questa seconda parte della stagione. Con il mese di febbraio che volge al termine, in casa bianconera è anche ora di parlare di rinnovi, con molti giocatori in scadenza che dovrebbero prolungare il loro contratto e rimanere a Torino. De Sciglio, Perin, Bernardeschi, Cuadrado e Dybala, sono i giocatori in scadenza a fine anno, con il contratto della Joya che dovrebbe essere prolungato senza problemi visti gli accordi già raggiunti nello scorso inverno.

Oltre a questi però, i bianconeri stanno lavorando anche in prospettiva sul rinnovo di un giocatore ormai fondamentale per la squadra: il difensore MatthijsDeLigt, arrivato nel 2019 dall'Ajax per 75 milioni di euro, è cresciuto giorno dopo giorno all'ombra della Mole, affermandosi come uno dei migliori difensori del panorama europeo. Proprio per questo le richieste per il giocatore non hanno mai smesso di pervenire a Torino, e la Juventus avrebbe deciso di iniziare a lavorare sul rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024. Il giocatore si trova bene a Torino, e non avrebbe intenzione di lasciare la squadra: nonostante le parole di qualche tempo fa del procuratore Mino Raiola, il giocatore sembra intenzionato a continuare la sua carriera a Torino. A giugno entrerà in vigore la clausola rescissoria di 120 milioni di euro, e per questo i bianconeri stanno iniziando le contrattazioni per il rinnovo, così da non perdere il pilastro della loro difesa.