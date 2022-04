De Ligt: “McKennie il più simpatico della squadra. Qui ogni partita è difficile”

Il difensore della Juventus ha parlato della sua esperienza in bianconero e della permanenza a Torino in questi anni, oltre che delle sue impressioni sulla Serie A

La Juventus ha perso ieri sera la partita contro l'inter valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Tra le mura amiche dell'allianz Stadium, la squadra di Massimiliano Allegri è uscita sconfitta contro i nerazzurri per 0-1, grazie ad un rigore sbagliato e poi fatto ripetere alla squadra di Milano. Una sconfitta immeritata, con la Juventus padrona del campo e della partita per tutto il tempo, e che elimina definitivamente i bianconeri dalla corsa allo Scudetto. Troppo distanti infatti le tre squadre davanti per essere raggiunte, con i bianconeri che ora si impegneranno per difendere il quarto posto.

Il difensore della Juventus MatthijsDeLigt, autore ieri sera di un'altra grande prova, ha parlato della sua esperienza in bianconero e della permanenza a Torino intervistato dai microfoni di "Paramount Plus": "Qui ogni partita è difficile. All'Ajax, quando vincevamo una partita contro la quindicesima in classifica meno di 2-0, i tifosi erano delusi. Il primo anno qui sono rimasto sorpreso del fatto che quando si vinceva 1-0 con l'ultima, erano contenti. Dicevo sì, abbiamo vinto, ma dovevamo segnare più gol. E invece no, loro erano contenti perché il livello delle squadre di bassa classifica è più alto".

Il difensore olandese conclude parlando poi del rapporto con due ex giocatori bianconeri, suoi compagni di squadra negli scorsi anni passati a Torino: "Il rapporto con Buffon e Cristiano Ronaldo inizialmente era difficile perché io sono un ragazzo molto rispettoso. Forse lo ero anche troppo nei loro confronti. Poi ho capito che siamo tutti parte della stessa squadra e allora si diventa colleghi o anche buoni amici. Mckennie è sicuramente il più simpatico. Sembra che viva in un mondo a parte ed è molto divertente. Dal suo arrivo poi è migliorato molto anche in campo. In ogni squadra serve un giocatore del genere, che faccia divertire".