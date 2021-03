De Ligt il calciatore con più valore nella rosa della Juventus

La classifica stilata dal CIES ha messo sul podio sue sorprese

Il CIES, l'osservatorio del calcio, ha stabilito dei valori di mercato dei giocatori basati su algoritmi e dati scientifici, stilando una classifica dei calciatori più cari nei principali cinque campionati europei. Tra i primi dieci posti non figurano italiani né giocatori che militano in Serie A: il primo è Lautaro Martinez dell’Inter, che è 11°, mentre Matthijs De Ligt della Juventus lo segue a ruota, piazzandosi al 12° posto con lo stesso valore. La differenza tra i due è data dalla diversa importanza per i due club in termini economici: l’argentino è la risorsa principale dei nerazzurri, rappresentandone il 14,6%. L’olandese lo è per i bianconeri con il 12,0%.