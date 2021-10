De Ligt: “Ho lavorato con Dejan sui colpi di testa, ha imparato tanto da Ronaldo”

Le parole del difensore olandese della Juventus che ieri sera ha giocato e vinto contro lo Zenit

La Juventus ha vinto ieri sera contro lo Zenit nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. I bianconeri si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Dejan Kulusevski, che ha messo a segno il primo gol della sua stagione, oltre ad aver segnato il primo gol in Champions League della sua carriera. Una grande emozione per il giocatore, che nonostante la prestazione sottotono, non solo da parte sua ma da parte di tutta la squadra, è riuscito a segnare un gol pesantissimo, sia in termini di qualificazione per il prossimo turno, che in termini personali, con la rete che potrebbe restituirgli quella fiducia che all'inizio della stagione ha fatto fatica a trovare.