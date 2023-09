De Ligt, poco spazio per l’ex Juve. Il ds del Bayern: “Avrà le sue occasioni”

Periodo complicato per De Ligt in casa Bayern Monaco: le parole del direttore sportivo bavarese sull'ex difensore della Juve

In queste prime giornate di Bundesliga l'ex Juve De Ligt non sta trovando molto spazio nel Bayern Monaco di Tuchel , tanto che alcuni giornali tedeschi hanno cominciato a parlare di una possibile cessione.

Intervistato da Bild il direttore sportivo del Bayern Monaco Freund ha spiegato: "Matthijs è un elemento di grande importanza per la nostra squadra . Con tre difensori centrali di classe mondiale a disposizione, avremo certamente bisogno di tutti loro".

"È evidente che la situazione attuale non rappresenti una sfida semplice per De Ligt, ma sono convinto che nel corso dei prossimi mesi avrà numerose occasioni di scendere in campo. Durante gli allenamenti, dimostra costantemente un impegno ineguagliabile", ha concluso.