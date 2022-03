de Ligt: “Ho avuto timore di entrare duro su Eriksen”

Ieri sera ad Amsterdam si sono affrontate Olanda e Danimarca: grande emozione per il ritorno in nazionale del danese, che ha anche segnato.

redazionejuvenews

Quella di ieri tra Olanda e Danimarca è stata più di una semplice amichevole. Non tanto per la posta in palio e nemmeno per il risultato (4-2 per i padroni di casa olandesi). Il protagonista della serata è stato inevitabilmente Christian Eriksen. Il centrocampista danese è tornato a vestire la maglia della sua nazionale, 287 giorni dopo l'arresto cardiaco patito a Euro 2020 nella partita contro la Finlandia. L'ex Inter è entrato nella ripresa e dopo soli due minuti ha trovato il gol del momentaneo 3-2. Come in una favola, Eriksen è tornato a brillare e segnare in nazionale proprio alla Johan Cruijff Arena, che lo ha visto protagonista per anni quando vestiva la maglia dell'Ajax.

Grande atmosfera di felicità e commozione trasversale, per una sceneggiatura da film. A fine gara Eriksen si è espresso così: "È stato bello tornare qui, ho passato anni bellissimi ad Amsterdam. E come puoi vedere, so ancora dov'è la porta all'Arena. Mi sento di nuovo un calciatore. Sono felice di essere tornato e questo è un ottimo inizio. È molto bello ritornare in campo, non vedevo l’ora. Non avrei potuto avere un inizio migliore. Mi sento come se non avessi mai lasciato la nazionale, anche perché ho saltato pochi match negli ultimi 10 anni. E' stato molto emozionante".

E tra le fila degli avversari c'era anche Matthijs de Ligt, titolare nella difesa a tre del commissario tecnico Van Gaal. Il difensore della Juventus si è detto emozionato per ciò che è successo: "Devo dire che ci sono stati momenti in cui ero timoroso d'affrontarlo, ho dovuto ignorare l'istinto di frenarmi. Non è facile entrare duro in tackle su Christian. Ho avuto la pelle d'oca quando è sceso in campo. Ovviamente devi saperti scrollare di dosso la sensazione, visto che fai il giocatore, ma sei anche un po' un essere umano in fondo. Siamo tutti molto felici che sia tornato a questo livello".