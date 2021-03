De Ligt: “De Vrij o Blind? Non spetta a me dirlo ma Stefan gioca in Serie A”

Il difensore olandese ha parlato dei suoi compagni di reparto

Detto dei dodici giocatori in Nazionale , la Juventus in questi giorni sta lavorando a testa bassa, per cercare di uscire da un momento che è il peggiore degli ultimi nove anni. Al netto della Supercoppa Italiana vinta a gennaio e della finale di Coppa Italia ancora da disputare a maggio contro l'Atalanta, la stagione dei bianconeri li ha visti uscire dalla Champions League per mano del Porto, e il distacco di dieci punti dall'Inter in campionato sembra ormai incolmabile.

La carica dovrà partire da tutti i giocatori, primo su tutti il difensore centrale Matthijs de Ligt, in ritiro con l'Olanda, ma finito in questi giorni nelle chat bianconere, con i tifosi che a gran voce hanno chiesto la fascia per il prossimo anno. In attesa di tornare a Torino, De Ligt ha parlato in conferenza dei suoi compagni: "Preferisco giocare con De Vrij o Blind? Non è una cosa che mi riguarda, questo genere di decisioni spettano all’allenatore. Lui sa ciò che è meglio per la squadra. Daley è uno dei migliori giocatori con cui ho giocato. Stefan gioca in Italia, è un giocatore più fisico e in fase difensiva è più forte di Daley. Penso che dipenda anche dagli avversari, In squadra c’è anche Natan Ake e altri giocatori. Abbiamo tante opzioni, magari sarò io a restare fuori. Queste decisioni spettano all’allenatore e dipendono dalla partita, noi giocatori facciamo ciò che ci viene chiesto".