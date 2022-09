De Ligt: “In Italia più tattica e schemi, in Germania tanta intensità”

Il difensore del Bayern Monaco, passato alla squadra tedesca dalla Juventus, ha parlato dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro l'inter

redazionejuvenews

La ChampionsLeague ha preso il via nella giornata di martedì, con i match di ieri sera che hanno mandato in archivio la prima giornata della fase a gironi della competizione. Dopo la sconfitta della Juventus ed il pareggio del Milan, il Napoli ha vinto contro ill Liverpool mentre l'inter è stata sconfitta in casa dal Bayern Monaco. Il calciatore della squadra bavarese MatthijsDe Ligt, ha parlato al termine della sfida intervistato dai microfoni di Sky ed Infinity, ai quali è tornato a parare anche della sua esperienza in bianconero.

"La partita è stata molto buona. Oggi abbiamo fatto un'ottima gara, non perfetta ovviamente, ma siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. Anche l'Inter ha giocato bene ma alla fine abbiamo fatto molto meglio noi. Qui in allenamento sto giocando contro gli attaccanti più forti del mondo. All'inizio ho avuto difficoltà ma giorno dopo giorno impari e migliori, soprattutto affrontando queso tipo di giocatori. Questo è molto importante per me. Gli allenamenti sono duri sia in Germania che in Italia. In Italia fai più tattica e più schemi, meno intensità, soprattutto nello sprint e nella corsa. All'inizio ho avuto qualche difficoltà con il lavoro di intensità che abbiamo fatto al campo ma ora ho trovato una condizione buona e sto riuscendo a seguire tutte le direttive".

"Abbiamo iniziato bene il girone contro un avversario duro. Il primo tempo è stato più complesso, nella ripresa invece siamo andati meglio. Sono contento di essere potuto tornare così presto in Italia, ed anche di aver ottenuto una vittoria. Al Bayern sono felice, abbiamo una squadra molto forte, con tante qualità. Ogni allenamento è duro contro gli attaccanti più forti del Mondo. Così cresci per forza. L'Inter ha una squadra forte, soprattutto con il ritorno di Lukaku. Sono una grande squadra e le cose possono cambiare in meglio in un secondo".