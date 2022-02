De Ligt: “Delusi per il risultato. Acquisto di Vlahovic molto importante”

Il difensore della Juventus ha parlato dopo il pareggio ottenuto ieri sera contro l'Atalanta nella partita disputata ieri sera al Gewiss Stadium

"Sto facendo il mio lavoro, quello di difendere la porta. Ieri è stata una partita difficile per noi, l'Atalanta è una squadra forte, penso sia stata una partita molto bella per i tifosi. Una partita con due squadre che hanno voglia di vincere e alla fine abbiamo giocato tutti così. Qualche occasione per tutti, proprio una bella partita da vedere. Alla fine noi siamo un po' delusi, abbiamo perso due punti come l'Atalanta. Ma è il calcio".

"L'acquisto di Vlahovic è stato molto importante per noi, non solo per le sue caratteristiche. Ora Alvaro ha più libertà per giocare, Paulo ha sponde e uno-due, è la cosa più importante. Lui fa tanti gol, ma fa lavoro per la squadra, che è la cosa più importante".