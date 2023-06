De Laurentiis spaventa la Juve: “Mi batterò per difendere il ciclo vincente”

Il Napoli di Luciano Spalletti ha giocato una stagione praticamente perfetta, riuscendo a regalare al popolo azzurro il terzo scudetto della sua storia. Terminati i festeggiamenti sono però arrivate le prime brutte notizie. Spalletti ha annunciato di volersi prendere un anno sabbatico mentre la Juve si è mossa per portare a Torino il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Come se non bastasse diversi giocatori del Napoli, da Osimhen a Kim, rischiano di essere ceduti. Intervenuto in conferenza stampa per parlare del ritiro estivo del Napoli, il presidente De Laurentiis ha detto: "Spero di aver inaugurato un ciclo, mi batterò per far sì che questo possa ripetersi. Poi bisogna vedere quanto si rafforzano gli altri, se ci saranno degli incidenti di percorso, visto che bastano 2-3 giocatori che si fanno male".