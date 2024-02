De Laurentiis: “Giuntoli mi ha nascosto per anni di essere juventino…”

Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , ha detto la sua sul dirigente della Juve Giuntoli. Ecco le sue parole in conferenza: "Io chiudo il bilancio a +80 di utili e 147mln di riserva a bilancio, non è che me li metto in tasca, anche perché fortunatamente non mi servono. Ma leggo sempre acredine, non so per quale motivo, invidia o cos'altro.

Non per le critiche per me o per i miei collaboratori, di primo livello, come Giuntoli preso dal Carpi, cresciuto con noi per 8 anni, nascondendomi addirittura che era juventino sfegatato e sapendolo non l'avrei neanche trattenuto, nonostante il bene per lui, la compagna ed il figlio.