De Laurentiis: “Conti in ordine? Se parlo di calcio scoppia il finimondo”

Il presidente del Napoli ha parlato

redazionejuvenews

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Report circa la situazione attuale nel calcio italiano. Di seguito riportiamo le sue parole: "Se parlo di calcio scoppia il finimondo. Conti in ordine? Non ci siamo solo noi, c'è anche la Fiorentina ed altri. Concorrenza sleale? Lo ha detto lei, ma non glielo devo dire io, è certo. E queste sono le responsabilità del calcio. La Lega, se è una associazione indipendente di società per azioni, dovrebbe pagare la Federcalcio e la Federcalcio agire solo da segretariato. Invece è diventato un centro di potere perché ognuno si mette la medaglia istituzionalmente.

Presidente del Napoli che pochi giorni fa ha concesso una intervista ai microfoni de La Repubblica sul cibo: "Io col cibo ho un rapporto di grande amore e di rispetto, come con le donne. Ho una enorme curiosità per la quale non sono mai sazio: scoprire com’è una donna – badate bene, interiormente – o un piatto. Prima si mangia con gli occhi e poi con la bocca. Una sola regola: cerco sempre la qualità. Io mangio la pizza solo quando non è indigesta. Come si può mangiare una pizza che viene cotta – e spesso bruciata – in un minuto in un forno a legna, legna di cui spesso e volentieri si sa poco o niente? Per inciso, mi dicono che sta uscendo il divieto di usare forni a legna. Ce ne sono di eccellenti elettrici".