De Laurentiis: “Con un paio di risultati, elimineremo la Juve dal Mondiale”

Presente a Londra in occasione dell'evento Business of Football Summit organizzato dal Financial Times , ha parlato il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis . Il numero uno del club partenopeo ha scaldato la prossima sfida tra la sua squadra e la Juventus . Ecco le sue parole:

"Mi spiace per loro, che sono stati punti dalla Uefa ed estromessi dalle coppe. Se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per club. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club".