De Grandis: “Vlahovic sta lavorando per diventare leader della Juventus”

Dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis si è focalizzato sulla prova dell'attaccante della Juventus , Dusan Vlahovic , contro il Napoli . Ecco le sue parole: "A volte è istintivo e interiorizza gli errori. Invece, ieri, è rimasto in partita. Secondo me è un momento di grande crescita da parte sua, sia dal punto di vista realizzativo sia come leader della squadra".

Sulla crescita del giocatore, il giornalista ha poi aggiunto: "Gli manca ancora qualcosina almeno in certe partite importanti però secondo me è quello più prolifico in questo momento. Quindi applausi alla Juve, almeno per quello che riguarda questa storia".