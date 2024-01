De Grandis: “Quando la Juventus passa in vantaggio non rischia nulla”

Dagli studi di Sky Sport, Stefano de Grandis ha parlato delle caratteristiche mostrare dalla Juventus contro la Roma e in stagione. Ecco le sue parole: "Nel primo tempo un pochino ha sofferto la Juventus. Perché quando poi il risultato è un equilibrio ti deve lasciare un po' di spazio, ma quando passa in vantaggio la Juve sta dietro ma non mi dà per niente l'idea di soffrire e nel secondo tempo ha lasciato giocare la Roma ma se contiamo le occasioni sono zero, mentre nel primo tempo la Roma poteva fare gol".