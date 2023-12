De Grandis: “Juventus solidissima. I bianconeri ha smentito molte persone”

Dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato d ella stagione disputata sin qui dalla Juventus . Ecco le sue parole: "In questo momento l' Inter è la migliore ma non significa che vincerà sicuramente perché se la Juventus continuerà a fare un gol d a difendere in maniera pazzesca, tu soltanto nel confronto diretto puoi fare la differenza".

De Grandis ha proseguito: "L'equilibrio può spezzarlo la Champions certo; è un vantaggio per la Juventus. La forza dell'Inter è la rosa che secondo me è la migliore del campionato. Quindi sono convinto che l'Inter sia meglio della Juve ma non significa che vincerà perché la Juventus è una squadra di una solidità pazzesca e concludo dicendo: chi diceva che per vincere bisogna soltanto attaccare ha visto la sua tesi confutata dai fatti".