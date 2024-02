De Grandis: “Chiesa non sente la fiducia dell’allenatore alla Juventus”

Stefano De Grandis ha parlato del momento di Federico Chiesa alla Juve: per il giornalista, il giocatore non sentirebbe la fiducia del mister

Dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato dell'attaccante della Juventus , Federico Chiesa . Ecco le sue parole: "La Juventus è da 6.5, sta facendo il campionato che vale. È evidente che ad Allegri non piaccia tanto Chiesa . In questo momento è un pochino in discussione e se la gioca spesso con Yildiz . Un giocatore come quello lo sente se non ha grande fiducia da parte dell'allenatore".

De Grandis ha proseguito: "In questo momento Chiesa non sta andando bene e le responsabilità sono sue, ma è evidente che non sente una grande fiducia da parte dell'allenatore e se i giocatori cominciano a non essere in piena sintonia con l'allenatore il fatto di pensare che l'anno dopo possa andare via può togliere qualcosa dal punto di vista della motivazione".