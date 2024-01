De Grandis: “Allegri stratega indiscutibile. Vi dico cosa serve alla Juve”

Dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha analizzato la situazione in casa Juventus in considerazione della lotta allo scudetto. Ecco le sue parole: "Allegri ha ragione, può permettersi di non essere assillata dallo Scudetto. Perché non era partita con quell'idea, poi ci proverà però fa bene a contare sul futuro. Non ha un fuoriclasse? Di solito la squadra da Scudetto ha un giocatore guida, cioè un Pirlo e l'Inter ha Calhanoglu mentre la Juventus non ha un faro a centrocampo ma ha un giocatore come Locatelli che è utile ma non è esattamente un regista che detta i tempi i gioco mentre di solito le grandi squadre che vincono lo scudetto ce l'hanno poi è vero che la Juventus ha delle eccellenze come Rabiot, Szczesny".