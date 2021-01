De Ceglie: “Scontro diretto tra Inter e Juventus fondamentale per lo scudetto”

TORINO – Paolo De Ceglie, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW circa la lotta scudetto in Serie A menzionando anche il prossimo match di campionato tra Inter e Juventus allo stadio San Siro in programma domenica sera alle 20.45. Non solo Juve però, l’ex difensore della Vecchia Signora ha parlato anche del cammino del Milan, momentaneamente primo in classifica e che potrebbe sfruttare il Derby d’Italia per allontanarsi ancora di più dalle inseguitrici. Queste le sue parole: “Molti si chiedono se il Milan reggerà questo ritmo sino alla fine, ma secondo me non bisogna più porsi questa domanda, perché i rossoneri hanno ampiamente dimostrato di essere molto forti. Non si sta parlando di una squadra che ha fatto bene solo per qualche turno di campionato. Ormai è un anno che il Milan gioca alla grande e vince. In un intero anno solare la squadra di Pioli ha dimostrato forza e consapevolezza. E’ una realtà di cui tutte le altre pretendenti allo Scudetto devono iniziare a preoccuparsi, per questo ritengo che lo scontro diretto fra Inter e Juve sarà fondamentale“.