De Canio: “E’ bello vedere i Campioni del 2006 allenare. Su Cananavaro…”

Gigi De Canio, allenatore, ha detto la sua su alcuni allenatori di Serie B, parlando anche di Fabio Cannavaro

redazionejuvenews

Gigi De Canio, allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio. Ecco le sue parole su alcuni allenatori di Serie B, ex calciatori e campioni del Mondo 2006: "Gilardino ha messo un po' le cose apposto. La squadra aveva le prerogative per fare un buon campionato. Il Genoa ha una storia importante e una tifoseria appassionata che merita di essere rappresentata ai più alti livelli. La Serie B va stretta ad una squadra come il Genoa. Dipende sempre anche molto dal modo di pensare di chi è in società.

Quando lo allenavo io era un ragazzo appassionato del suo lavoro, equilibrato e voglioso. Non mi ha quindi sorpreso vederlo in panchina. Forse lo avrei dissuaso quando ha voluto partire con esperienze non positive e troppo precoci.

Cosa ne penso dell'esperienza di Cannavaro come allenatore del Benevento? Cannavaro non riesce a trasmettere il suo entusiasmo e la sua competenza perché subentrare non è mai facile. Probabilmente alcuni giocatori hanno perso motivazioni e stimoli. È bello vedere questi ragazzi ex campioni del Mondo del 2006 sulle panchine. Il calcio continua a regalarci emozioni. Credo che un mese dopo la fine del mercato si potrà vedere un campionato in cui tutti daranno il meglio di loro stessi”.