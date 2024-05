De Calò: “Possibile dualismo Juventus-Inter sul calciomercato”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Alessandro De Calò ha parlato del prossimo calciomercato a firma Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: "(...) Motta e magari all’acquisto di Zirkzee, che l’italobrasiliano ha lanciato nel Bologna - si legge sulla rosea -. Motta ha dimostrato di avere una buona cultura calcistica e la forza di calarla nella realtà. Per questo è il primo candidato al possibile dopo-Allegri nella Juve. In bianconero potrebbe ritrovarsi con Calafiori e Zirkzee, forze nuove da spendere sul piano del gioco per accorciare le distanze dallo squadrone di Inzaghi. Nei piani di Giuntoli – architetto del Napoli campione con Kvara e Osimhen – c’è anche Koopmeiners, pilastro dell’Atalanta e possibile punto di equilibrio di una Juve diversa. Per il nuovo viaggio, l’Inter ispirata da Beppe Marotta ha già imbarcato Zielinski e il bomber del Porto, Taremi. Piace Gudmundsson, potrebbe diventare la quarta punta. Sono tutti nomi noti al grande pubblico, che lasciano intendere quali siano le ambizioni in gioco.(...) Per ora si va verso un dualismo Inter-Juve. I bianconeri comandano il gruppo lanciato nella rincorsa. Però questo è soltanto l’inizio. Molte cose stanno coagulando e potranno ancora accadere. In fondo, anche la Roma o l’Atalanta – visto il rendimento degli ultimi mesi – potrebbero fare uno scatto e infilarsi nella corsa".