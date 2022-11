De Biasi critico: “La Juventus è stata incredibilmente deludente”

Gianni De Biasi, allenatore dell'Azerbaigian, ha rilasciato delle dichiarazioni a RadioBianconera. Ecco le sue parole: "É stata una Juventus incredibilmente deludente nella prima parte di stagione, ma Allegri è stato bravo a destreggiarsi in questa situazione che si stava complicando, anche perché quando le squadre che partono per vincere i campionati si ritrovano ad un certo punto a metà classifica, vanno chiaramente in difficoltà. Non ho mai visto giocare bene questa Juve, non ho visto grande fluidità di gioco nè circolazione palla, ma poi è migliorata, la vittoria contro la Lazio ad esempio è stata chiara e limpida".