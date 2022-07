De Agostini: “Infortunio Pogba una tegola, Di Maria determinante”

Luigi De Agostini, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "Bremer? Secondo me è stato un buon acquisto e un buon affare per la Juventus. Ha venduto ad una cifra importante De Ligt e quindi la sostituzione con Bremer mi sembra adeguata e ideale. Il brasiliano è una valida alternativa. Chiellini merita un discorso a parte perché è un’icona della Juventus e sostituirlo è più difficile. Gatti? Non sarebbe il primo caso di giocatore che arriva e riesce a far bene subito. E’ naturale che è ancora giovane e deve fare la necessaria esperienza in un club diverso dal Frosinone. Per me può essere una buona alternativa. Poi non si sa mai…se ha una grande personalità magari può fare bene subito. E’ una pedina in più da sfruttare per la Juventus".