De Agostini: “La Juve ha tanti giocatori fuori, adesso non è giudicabile”

Le squadre fanno risultato quando hanno gli uomini migliori, con gli altri si tiene la barca a galla. E' un momento da superare in fretta, contro il Maccabi sarà una partita importante per darsi una spinta forte ma i problemi sono questi ora. Aspetterei a fare il funerale alla Juventus. Nel mio periodo ho cambiato 4 allenatori in cinque anni, questo periodo mi ricorda quello.

Allora fu difficile trovare la quadra, proprio come oggi. Serve continuità per avere risultati. Ci sono diversi giocatori che devono giocare fuori ruolo perché la rosa è incompleta. Allegri non ha mai avuto la squadra che aveva in mente ed è per questo che non è giudicabile. Certo è che qualche giocatore che in questi anni avrebbe dovuto dare qualcosa di più, vedi Rabiot, anche se ci sono miglioramenti. In questi tre anni si è fatto vedere poche volte. Non è la prima volta però che la Juve esce da situazioni simili. Bisogna aspettare tempi migliori".