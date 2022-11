De Agostini: “La Juventus non molla mai, il campionato non è finito”

Luigi De Agostini, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua sul momento dei bianconeri, parlando anche di Scudetto.

redazionejuvenews

Luigi De Agostini, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a RadioBianconera. Ecco le sue parole: "Dicevo di aspettare a fare il funerale alla Juve. Conosco l'ambiente e so che non mollano mai. E' naturale, c'è la delusione della Champions ma in campionato pur non brillando si sta riprendendo. Era importante fare risultato, perché ti dà sempre maggiore convinzione".

Sul campionato di Serie A, dominato dal Napoli, ma la Juventus, con le ultime vittorie, si è avvicinata alle prime della classe, mettendo pressione alle pretendenti per il titolo: "Per me il campionato non è già finito. L'obiettivo? E' una stagione strana con questo Mondiale in mezzo. La Juve ha dato più Nazionali delle altre, vuol dire che tanto scarsa non è. Non facciamo il funerale alla Juve, aspettiamo perché può succedere di tutto".

Su Alex Sandro: "Si spera che torni ai suoi livelli. Il giocatore non si discute, si è comportato bene nella difesa a tre, forse deve ritrovare solo un po' di fiducia, perché le qualità le ha. Comprare Milinkovic e vendere Rabiot? Magari. Rabiot si sta riprendendo ma è stato così e così in questi anni. La scadenza del contratto gli ha dato uno stimolo in più".