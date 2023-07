DAZN: tutte le novità per gli abbonamenti 2023/24

Per quanto riguarda invece il piano ' Standard ', saranno inclusi: Serie A, Serie B, Liga, Europa League e Conference League, coppe inglesi (come Fa Cup e Carabao Cup) e calcio femminile . Tutto questo -oltre a tutti gli altri sport già compresi nel pacchetto Start- fra i quali i canali di Eurosport che trasmettono tennis, atletica, ciclismo e Giochi olimpici. Anche in questo caso si può decidere di pagare tutto in un’unica soluzione ( €299 euro ) con un risparmio del 39% rispetto al piano mensile (che ammonta invece a €40,99). Se invece si opta per un impegno minimo di un anno si scende a €30,99 euro per ogni rata. In questo caso sono 6 i dispositivi registrabili, con due visioni in contemporanea ma sempre dalla stessa rete internet.

Infine c’è l’offerta 'Plus' il cui costo -in una sola tranche- ammonta a €449 euro (ovvero il 33% in meno dell’opzione per singolo mese proposta invece a €55,99). Legandosi alle 12 rati mensili invece il prezzo è di €45,99. L'unica differenza è nel numero di dispositivi, che diventano fino a 7 sull’app di Dazn. In più si possono guardare 2 eventi in contemporanea su 2 dispositivi anche se connessi in 2 reti internet differenti. Per chi poi non ha il satellite, esiste anche la possibilità del digitale terrestre, da affiancare allo streaming. Il decoder di Dazn viene offerto a €19,99 euro (da aggiungere al costo dei pacchetti).