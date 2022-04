Dazn: “Nel 2021 è stata triplicata la capacità di rete”

Mario Mella, Technology Director di Dazn Italia, è stato intervistato da Il Giornale, per parlare dell'evoluzione del servizio di streaming

redazionejuvenews

Mario Mella, Technology Director di Dazn Italia, è stato intervistato da Il Giornale, per parlare dell'evoluzione del servizio di streaming live che trasmette tutte le partite dellaSerie A. Ecco le sue parole: "Dazn investe sulla rete e fa da apripista allo streaming in diretta. Con eventi in live streaming come la Serie A, si possono registrare livelli record di utenti collegati nello stesso istante. Avere milioni di terminali connessi contemporaneamente può mettere sotto pressione sia le reti fisse sia le reti mobili ed è quindi necessario prevenire possibili fenomeni di congestione. Sotto questo aspetto, nel corso del 2021 la capacità di rete di Dazn in Italia è stata triplicata", ha assicurato.

Mella poi ha proseguito parlando di Dazn Hedge, la nuova tecnologia che è stata pensata per aiutare gli operatori di rete a gestire in maniera il traffico: "Per Dazn si è trattato di un importante investimento da oltre 10 milioni di euro e che ha reso l’infrastruttura di distribuzione in Italia la più evoluta in assoluto". Una rassicurazione per milioni di utenti, visto che si sono verificati diversi inconvenienti nella trasmissione delle partite, soprattutto nelle prime giornate, da quando Dazn trasmette l'intera Serie A e non più 3 partite a turno, come avveniva prima.

Intanto, come riportato da Milano Finanza, sarebbe molto vicino un accordo tra Dazn e Tim: l'emittente sarebbe disposta a concedere un forte sconto, da 340 a 100 milioni di euro, per i diritti tv 2021/2024 a Tim, che contestualmente rinuncerebbe all'esclusiva sulla distribuzione. Dopo l'eventuale chiusura dell'accordo, Dazn potrebbe accordarsi con altri operatori. Potrebbe insomma tornare in ballo l'emittente satellitare: l'idea sarebbe quella di riportare in auge l'accordo dell'ultimo triennio, in modo che tutte le dieci partite di ogni giornata andrebbero in co-esclusiva anche su Sky. Il colosso satellitare però non sembra che sia disposto a grandi esborsi. Sullo sfondo quindi si potrebbe muovere anche Amazon.