Davidovitch: “Mi piace Szczesny, il Maccabi sarà molto offensivo”

Nir Davidovictch, ex portiere del Maccabi Haifa, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della gara con la Juventus. Ecco le sue parole: "Il Maccabi proverà ad attaccare fin dalle prime battute, i tifosi saranno di supporto e molto importanti per il loro morale. La squadra ha come obiettivo un solo risultato e questa volta i panchinari della scorsa volta saranno in campo dall'inizio. Ho visto il match del Maccabi, il mister ha fatto riposare alcuni dei giocatori migliori e altri due si sono infortunati. La partita è stata condizionata dal rosso nel primo tempo, questo ovviamente ha reso più difficile le cose per la squadra di Bakhar".