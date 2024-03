David Sesa: “La Juventus ha cominciato un nuovo capitolo della sua storia”

Intervistato per News.Superscommesse.it, David Sesa ha parlato dei piani a lungo termine della Juventus. Per l'ex calciatore, il club bianconero avrebbe da qualche tempo dato avvio a una nuova politica inedita per la società e che potrebbe dare i suoi frutti nei prossimi anni. Ecco le sue parole: "La Juventus ha rivolto l'attenzione su diversi giovani per iniziare un nuovo capitolo della sua storia; anche sul profilo finanziario, è stata particolarmente attenta a non azzardare grandi investimenti, come accaduto fino a qualche anno fa. Ci vorrà del tempo per ridurre quel gap per la lotta allo Scudetto ma resta una società che ogni anno pone l'obiettivo di vincere il campionato".