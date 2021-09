D’Aversa: “Bisogna recuperare forza per la Juventus”

Le parole del tecnico della Sampdoria

Dopo aver ottenuto la prima vittoria in campionato contro lo Spezia, la Juventus è attesa domenica dalla Sampdoria , che arriverà ospite all'Allianz Stadium: i bianconeri cercheranno di dare seguito alla vittoria del turno infrasettimanale , cercando la prima vittoria casalinga della stagione, per prepararsi al meglio in vista della partita di Champions League in programma mercoledì sempre allo Stadium contro i campioni in carica del Chelsea. Prima di loro c'è però da battere la Sampdoria di D'Aversa, reduce dalla sconfitta contro il Napoli, corsaro a Marassi: la squadra di Spalletti si è imposta per 0-4, con il tecnico dei blucerchiati D'Aversa che ha commentato la partita proiettandosi alla sfida contro la Juventus.

"Spiace per la prestazione, perché nel primo tempo abbiamo fatto meglio per possesso e tiri, ma quando concedi tanto ad una squadra forte, diventa dura. Nel nostro momento migliore abbiamo avuto una doppia occasione nella quale ha fatto molto bene Ospina e da lì la gara si è messa su binari diversi. Il risultato non rispecchia la partita: dispiace per i tifosi e per la società, anche perchè potevamo fare meglio, soprattutto nello sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Poi, quando cerchi di fare gol a tutti i costi, rischi di concedere qualcosa e una squadra con qualità importanti ti castiga. Oggi è successo proprio questo. Aver giocato alla pari il primo tempo ci insegna che bisogna essere più determinati a fare gol. Domenica, con la terza gara in una settimana, dovremo ragionare sulla formazione. Bisogna recuperare le forze per la Juventus".