Lega Serie A, i dati Opta su Hellas, Inter, Juve, Lazio e Lecce

La Lega Serie A, in attesa del sorteggio del calendario, in programma per venerdì 24, sta presentando tutte le partecipanti al campionato.

La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, sta presentando le 20 partecipanti al prossimo campionato: "In attesa di scoprire quale sarà il calendario delle 20 squadre della prossima Serie A TIM scopriamole, in rigoroso ordine alfabetico, grazie ai dati forniti da Opta. Eccone altre 5: Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio e Lecce.

HELLAS VERONA

Campionati di Serie A disputati finora: 31

Posizione Serie A TIM 2020-21: 9°

Miglior piazzamento in Serie A: 1°

Allenatore: Gabriele Cioffi (nuovo)

Miglior marcatore di sempre in Serie A: Luca Toni (48)

- Dall'istituzione della Serie A a girone unico l'Hellas Verona è stata l'unica squadra di una città non capoluogo di regione a vincere lo scudetto, nella stagione 1984-1985.

- Il Verona ha iniziato in casa sette degli ultimi otto campionati di Serie A TIM, collezionando tra le mura amiche due vittorie (inclusa quella a tavolino contro la Roma nel 2020), tre pareggi e due sconfitte.

INTER

Campionati di Serie A disputati finora: 90

Posizione nella scorsa Serie A TIM: 2°

Miglior piazzamento in Serie A: 1°

Allenatore: Simone Inzaghi (confermato)

Miglior marcatore di sempre in Serie A: Giuseppe Meazza (197)

- I neroazzurri sono stati la prima e al momento l'unica squadra italiana ad aver conseguito il prestigioso triplete nel 2010 vincendo scudetto, Coppa Italia e Champions League.

- L’Inter ha segnato esattamente quattro gol in ciascuna delle ultime tre partite d’esordio stagionale in Serie A (vs Genoa nel 2021, Fiorentina nel 2020 e Lecce nel 2019): nessuna squadra è mai riuscita a realizzare almeno quattro reti in quattro match consecutivi.

JUVENTUS

Campionati di Serie A disputati finora: 89

Posizione nella scorsa Serie A TIM: 4°

Miglior piazzamento in Serie A: 1°

Allenatore: Massimiliano Allegri (confermato)

Miglior marcatore di sempre in Serie A: Alessandro Del Piero (188)

- Nella stagione 2013-2014 i bianconeri hanno stabilito il record assoluto di punti in Serie A TIM (102), conoscendo solo la vittoria nelle 19 partite casalinghe.

- La Juventus è la squadra che ha vinto il maggior numero di match all’esordio stagionale in Serie A: 58, segue il Milan a quota 50.

LAZIO

Campionati di Serie A disputati finora: 79

Posizione nella scorsa Serie A TIM: 5°

Miglior piazzamento in Serie A: 1°

Allenatore: Maurizio Sarri (confermato)

Miglior marcatore di sempre in Serie A: Ciro Immobile (150)

- Lazio al via per la 79ª volta in Serie A TIM, campionato a cui partecipa ininterrottamente dal 1988.

- La Lazio è la squadra che ha pareggiato più partite d'esordio stagionale in Serie A: 29, davanti alla Roma con 27.

LECCE

Campionati di Serie A disputati finora: 16

Posizione nella scorsa Serie B: 1°

Miglior piazzamento in Serie A: 9°

Allenatore: Marco Baroni (confermato)

Miglior marcatore di sempre in Serie A: Javier Chevantón (32)

- Il miglior piazzamento dei giallorossi in Serie A è il 9º posto del campionato 1988-1989.

- Tra le squadre che non hanno mai vinto all’esordio stagionale in Serie A, il Lecce è quella che ha disputato più campionati (16: 6N, 10P)". (legaseriea.it)