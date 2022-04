Seria A e Champions League: le date della prossima stagione

Sono state rese note le date delle competizioni del prossimo anno, con la Serie A che inizierà a giocare ad agosto e si fermerà a novembre per il Mondiale

Sono state rese note le date relative alle competizioni della prossimastagione con la Serie A 2022-2023 e la Champions League, ma anche il resto delle Coppe Europee, che partiranno molto in anticipo rispetto al normale, a causa del Mondiale in Qatar, che priverà le squadre dei loro giocatori a partire dal 13 novembre. In quella data si giocherà la quindicesima giornata di Serie A, con i calciatori che torneranno ai rispettivi club dopo il Mondiale e le vacanze natalizie.

La Serie A prenderà il viadopo la finale della Supercoppa italiana, attualmente fissata venerdì 12 agosto, con il primo turno che si disputerà domenica 14 (con anticipi al sabato e posticipi al lunedì per chi sarà protagonista della Supercoppa), poi ogni week end con la quarta giornata che si giocherà mercoledì 31. Squadre ancora in campo il 4, 11 e 18 settembre, con la sosta per le nazionali dal 19 al 27 settembre, per poi lasciare il i gicoatgiocatoriori al campionato tutti i week end di ottobre 2, 9, e tre partite a novembre il 6, l'infrasettimanale del 9 e il 13.

Nel 2023 si riprenderà prima dell'Epifania, con la sedicesima giornata del 4 gennaio, poi la diciassettesima l'8, la diciottesima il 15 e la diciannovesima il 22. In mezzo gli ottavi di CoppaItalia, divisi in due tranche di 3 giorni 10-12 e 17-19. I quarti della coppa nazionale, anche questi in gara secca, saranno invece concentrati in tre giorni: 31 gennaio, 1 e 2 febbraio. Le semifinali poi saranno molto più avanti nel calendario, e sono fissate per il 4 e il 5 aprile quelle d'andata e il 25 e il 26 quelle di ritorno, con la finale in programma mercoledì24maggio.

La fase a gironi della ChampionsLeague invece, che solitamente termina a dicembre, la prossima stagione terminerà mercoledì 2 novembre. La prima giornata della fase a gironi inizierà il 6-7-8 settembre, con l'8 in campo Europa League e Conference League; la seconda giornata ci sarà il 13, 14 e 15 settembre, poi la terza il 4-5-6 ottobre, la quarta l'11-12-13 ottobre, la quinta il 25-26-27 ottobre e la sesta il 1-2-3 novembre. La finale di Champion League si disputerà sabato 10giugno a Istanbul, mentre le altre finali sono state fissate il 7 giugno quella di Europa League a Budapest e il 31 maggio quella di Conference League.