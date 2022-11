Juventus, date e orari degli impegni fino alla 29a giornata

Ieri la Juventusha espugnato il Bentegodi, vincendo 1-0 contro il Verona, grazie al gol di Kean. Quinto successo di fila per i bianconeri senza subire gol. Ora la squadra di Allegriè rientrata in zona Champions, occupando il quarto posto con 28 punti, dietro al Napoli capolista con 38 e le due inseguitrici, Milan e Lazio, a quota 30. L'ultimo impegno dei bianconeri sarà il big match di domenica proprio contro la squadra di Sarri, per chiudere il 2022 addirittura sul podio del campionato, in caso di vittoria.