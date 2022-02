Danilo: “Dobbiamo continuare a migliorare, la continuità fa la differenza”

Il difensore della Juventus ha parlato dopo la partita pareggiata contro il Villareal e valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League

La Juventus ha iniziato ieri sera la sua avventura nella fase finale della UEFA ChampionsLegue, con i bianconeri che sono scesi in campo per giocare l'andata degli ottavi di finale della competizione. La squadra di Massimiliano Allegri ha pareggiato per 1-1 contro il Villareal all'Estadio de la Ceramica, con il risultato della partita che lascia in bilico la qualificazione: con la destituzione della regola relativa ai gol in trasferta, alla Vecchia Signora serve un solo risultato per passare il turno, la vittoria, che Vlahovic e compagni cercheranno nella gara di ritorno in programma il 16 marzo a Torino.