Danilo e l’amore dei tifosi bianconeri: “Calciatore e uomo indispensabile”

I tifosi bianconeri hanno inondato di messaggi il calciatore brasiliano, infortunatosi contro la Lazio ad ottobre e fuori fino all'inizio del prossimo anno

La Juventus continua la sua rincorsa verso la testa della classifica, che adesso dista undici punti : i bianconeri sono infatti riusciti a risalire fino alla quinta posizione, ed ora si trovano davanti il gruppo di testa formato da Atalanta, Napoli, Inter e Milan, con le quattro squadre racchiuse in quattro punti. I bianconeri sono attesi da un dicembre che può regalare 12 punti su 12, e che dopo la partita contro il Genoa metterà la squadra di Allegri di fronte a Venezia , Bologna e Cagliari, con in mezzo la partita contro il Malmo , in programma questa sera e valevole per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League.

Massimiliano Allegri , per questo sprint di fine anno, non potrà contare su uno degli uomini più importanti di questa stagione: il brasiliano Danilo infatti si è infortunato nella partita contro la Lazio del 20 novembre, vinta poi 2-0 dalla Juventus, dove ha subito una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, che lo terrà fuori per almeno otto settimane . Il calciatore rivedrà quindi il campo a gennaio con l'anno nuovo, ma la sua mancanza già si fa sentire, soprattutto tra i tifosi, che hanno voluto regalargli una sorpresa speciale.

Grazie all pagina Instagram Savoir Sport infatti, i tifosi della Juventus hanno raccolto dei messaggi video per tirarlo su di morale: dagli auguri di pronta guarigione all'importanza all'interno della squadra, numerosi tifosi bianconeri si sono esposti per il giocatore, che ha visto il video visibilmente emozionato, ringraziando poi tutti i supporter bianconeri per la vicinanza. Danilo tornerà in campo a gennaio, pronto per il tour de force che aspetta la Juventus, e che vedrà i bianconeri giocare contro Napoli, Inter, Roma, Milan e Atalanta, in una serie di partite che dirà molto del futuro della squadra e di dove potrà arrivare in questa stagione.