Danilo: nuovo look e “la mente a lavoro”… e Ronaldo apprezza

Il difensore della Juventus sta recuperando dall'infortunio che lo ha costretto fuori dal campo ed ha postato una foto a cui ha risposto il suo ex compagno di squadra Ronaldo

La Juventus ha pareggiato l'ultima partita di campionato in casa del Venezia , allontanandosi ancora di più dai primi quattro posti della classifica, che ora distano 8 punti. Una rincorsa, quella della Juventus, che riprenderà sabato contro il Bologna , per poi terminare con la fine dell'anno e del girone di andata in casa contro il Cagliari . Due partite da vincere a tutti i costi, con Massimiliano Allegri che è alle prese con molte assenze, alle quali s i è aggiunta quella di Paulo Dybala, che probabilmente sabato non sarà della partita.

Nuovo look e un libro in mano, in italiano, che Danilo sta leggendo per migliorare la lingua: "Quando il tuo corpo è a riposo, è importante tenere la mente in allenamento". Il difensore si è anche mostrato con il suo nuovo look con la barba, generando molti commenti, tra cui quello dell'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Il giocatore portoghese, che con Danilo ha anche condiviso lo spogliatoio del Real Madrid, ha commentato il nuovo look del difensore: "Sei carino con la barba" ha scritto il portoghese. La replica di Danilo non si è fatta attendere, con il giocatore che ha scherzosamente risposto: "Mi vuoi copiare anche tu vero?", ma che ha scatenato anche le risposte di molti tifosi bianconeri, che hanno inondato di affetto il portoghese.