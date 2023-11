Danilo ritorna col Monza: un’arma in più per Allegri

Il difensore e capitano della Juventus tornerà a disposizione per la partita di domani sera contro i biancorossi

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Monza nella partita valevole per l'anticipo della quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri arrivano alla partita dopo la settimana di lavoro a seguito del Derby d'Italia, pareggiato per 1-1 contro l'inter, rimasta prima in classifica con due punti di vantaggio nei confronti dei bianconeri.

Una sfida importante quindi quella di domani sera, con la Juventus che cercherà di vendicare le partite della scorsa stagione, dove in entrambe le sfide contro la squadra di Palladino è uscita sconfitta senza riuscire a segnare alcun gol.

Un passaggio importante quindi, visto anche lo scontro diretto tra Inter e Napoli in programma nel week end. Allegri e la squadra cercheranno quindi di portare a casa i tre punti, e per farlo potranno anche contare sull'aiuto del capitano Danilo: dopo l'infortunio muscolare dello scorso 13 ottobre durante Brasile-Venezuela, che aveva causato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, il brasiliano è pronto a tornare per ad aiutare la squadra, nella partita che, lo scorso anno, lo aveva visto per la prima volta vestire la fascia da capitano.

