Danilo: “Rimanere insieme per riportare la Juve dove merita”

Il giocatore brasiliano, capitano della Juventus, ha voluto parlare ai tifosi al termine della partita di ieri sera

Cambia la location, ma la sostanza è sempre la stessa. Ieri sera all'Allianz Stadium la Juventus è scesa in campo contro la formazione NextGen, per la classica sfida in famiglia tra Juventus A e Juventus B. Teatro della partita non è stata più Villar Perosa ma lo Stadium, casa dei bianconeri, in occasione del centenario di proprietà della famiglia Agnelli. Una grande festa quella di ieri sera, con i tifosi che hanno risposto presenti assiepando le tribune dello Stadium.

Una serata in cui i bianconeri hanno mostrato molte cose positive, continuando a caricare le batterie in vista dell'esordio in campionato in programma il 20 agosto allo Stadio Friuli di Udine contro l'Udinese. Una serata in famiglia quindi, per stringersi e caricarsi prima dell'inizio della Serie A.

Al termine della sfida il capitano e difensore della Juventus Danilo, ieri fuori dalla partita, ha voluto parlare ai tifosi presenti allo Stadium, caricandoli in vista della prossima stagione: "Ciao bianconeri, buonasera a tutti. Ci tenevo a ringraziare ognuno di voi per essere venuti qui oggi. Volevo ringraziare anche per il supporto che ci avete dato, tutta la scorsa stagione. È stata una stagione difficile per voi come per noi. Però questa è l'unica strada per riportare la Juve dove merita. Rimanere insieme. Forza Juve".