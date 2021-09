Danilo: “Pensiamo solo a noi. Possiamo migliorare tanto”

Il brasiliano ha parlato al termine del big match

Si è appena concluso il match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan con il risultato di 1-1. Bianconeri che non riescono ancora a trovare la loro prima vittoria in campionato nonostante una buona prova disputata per quasi un'ora, almeno fino al gol del pareggio del Milan che, è arrivato a 20 minuti dalla fine del match.

Gara che, come anticipato era stata ben controllata e gestita dagli uomini di Allegri, i quali sono riusciti a sbloccarla dopo appena 3 minuti di gioco grazie ad una bellissima cavalcata di Alvaro Morata che, a tu per tu con Maignan lo ha freddato con un delizioso tocco sotto. Al termine della gara è stato il difensore brasiliano Danilo a rilasciare delle dichiarazioni ai micorofni di DAZN.

"Sono d'accordo con il mister e dobbiamo essere piu squadra. Bisogna essere piu intelligenti, abbiamo giocato bene nella prima frazione, fatto un buon pressing e siamo riusciti a giocare come l'avevamo preparata in settimana. Dobbiamo metterci a disposizione del mister, muoverci bene in difesa e quando abbiamo la palla dobbiamo farla girare veloce. Sicuramente possiamo migliorare. Guardiamo il nostro lavoro, di quello che fanno gli altri non ce ne frega nulla, dobbiamo solo migliorare il nostro livello e risollevarci".