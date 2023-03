Danilo: “La Juve è la mia casa. Chi sbaglia deve imparare”

Il difensore brasiliano, tra i leader dello spogliatoio bianconero, ha parlato dopo la vittoria della Juve con il Friburgo in Europa League

redazionejuvenews

La Juventus ha battuto 1-0 il Friburgo nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Decisivo il gol di testa di Di Maria. Dopo la gara, Danilo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Io provo a fare il mio lavoro sempre, ad aiutare anche i giovani perché abbiamo vissuto cose in più rispetto a loro. Sono contentissimo per la Juve: ho trovato una casa e come ho sempre detto quello che faccio in campo è ripagare l’amore che mi hanno dato qui".

Per Allegri il brasiliano è un jolly: "Per cambiare da destra a sinistra serve tempo. Come centrale preferisco stare a sinistra, ma basta essere a disposizione e le cose diventano più semplici. Poi commetto qualche sbaglio, ma sono sempre lì dentro".

Il rispetto delle regole: "Le regole sono importanti per avere la compattezza che da tempo cerchiamo. C’è stato un cambio di generazione, tanti leader sono andati e si è perso un po’ in questo. Chi ha commesso errori ne è consapevole, nessuno punta il dito su di loro, quando sbaglia uno, sbagliano tutti. L’importante è imparare dagli errori e mettersi a disposizione".

L'importanza del gruppo: "Sicuramente. Io all’interno dello spogliatoio provo a dirlo sempre. Non siamo una squadra di gente esperta o di spessore internazionale, ma se giochiamo l'uno per l’altro diventiamo difficili da battere. E’ la linea da seguire con umiltà e consapevolezza".