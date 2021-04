Danilo: “Non importa il momento o la competizione, ogni vittoria dovrebbe valere molto”

Il giocatore bianconero ha postato una foto sui social

Cresce l'entusiasmo in casa Juve dopo la brillante vittoria ottenuta contro il Napoli di Gattuso. Quello contro i partenopei infatti, potrebbe essere stato il segnale di svolta per il finale di stagione della Vecchia Signora che, deve assolutamente centrare la qualificazione alla prossima Champions League, sia in ottica mercato ma soprattutto in chiave economica. Juve che potrà contare anche su un'arma in piu e porta il nome di Paulo Dybala, assente per quasi 4 mesi dal campo di gioco e che su quel campo, è riuscito a trovare la 'Joya' del gol in appena 180 secondi dal suo ingresso. Gol piu che mai pesante per sigillare la gara contro il Napoli e allungare in classifica, con la speranza che questo divario possa aumentare nelle prossime giornate. Ma una bella ipoteca su questa vittoria c'è l'ha messa anche l'infinito Gigi Buffon, autore di una prestazione sublime e da vero leader, forse la figura che piu serviva in questo momento ad un gruppo che sembrava aver smarrito totalmente la sua identità ma che invece, ha saputo reagire nel momento piu complicato e burrascoso.