Danilo: “Raggiungere 100 presenze con la Juventus è davvero speciale”

Danilo, terzino della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo aver raggiunto le 100 presenze in bianconero.

redazionejuvenews

Danilo, difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sui canali ufficiali Youtube del club bianconero. Ecco le sue parole sulle 100 presenze, raggiunte nell'ultima partita contro la Salernitana: "La Juve è una delle squadre più grandi al mondo e fare 100 presenze con questa maglia non è facile. Indossare la maglia della Juve anche solo una volta sarebbe stato un motivo di orgoglio, farlo 100 volte è davvero specialeperché significa che il club ha fiducia in me e io devo ripagarlo sempre. La mia prima presenza è stata contro il Napoli, una gara emozionante anche se preferisco vincere sempre con più tranquillità. La prima in Champions fu contro l'Atletico Madrid e pareggiammo 2-2. Segnò un super gol Panita ( Cuadrado ), mentre il secondo lo fece Matuidi su cross di Alex."

Sui gol segnati nell'esperienza bianconera: "Il mio primo è stato contro il Napoli. Calcio d'angolo per loro, presi la palla al limite dell'aria e feci ripartire l'azione fino ad andare a finalizzarla. Mi sono bastati 14 secondi per esultare la mia prima volta con questa maglia. Poi ho fatto 2 gol al Sassuolo e uno all'Atalanta, 4 gol in totale. Il primo è quello a cui tengo di più perché è stato speciale per come è arrivato. Anche quello contro il Sassuolo perché è arrivato nel giorno del mio compleanno."

Sulla vittoria più bella: "All'ultima di campionato contro il Bologna. Non per la nostra partita ma per tutto quello che c'era attorno mentre aspettavamo il risultato della gara del Napoli contro il Verona. Sono uscito al 70esimo e ho detto al mister: 'Se dovesse accadere questo ancora una volta, fammi giocare perché soffrirei troppo guardando e aspettando il finale. Anche la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter nella gara di andata. Loro erano fortissimi nella scorsa stagione e noi siamo andati li a vincere una grandissima partita."