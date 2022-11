Danilo: “Orgoglioso della fascia ma ognuno deve dare il suo”

La squadra bianconera scende in campo contro la Lazio nell'ultima giornata del campionato prima della sosta per il Mondiale in Qatar

redazionejuvenews

La Juventus sta per scendere in campo contro la Lazio nella partita valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di SerieA. A pochi minuti dal fischio d'inizio il giocatore dei bianconeri Danilo ha parlato presentando il match.

“L'ho sempre detto da quando ho indossato per la prima volta la fascia da capitano, è sempre un onore, mi dà tanto orgoglio e anche tanta responsabilità. La Juve ha avuto tanti campioni che hanno indossato la fascia di capitano, quindi per me è un orgoglio e una responsabilità. Però all'interno della squadra ognuno prova a prendere le sue responsabilità al di là che indossi io la fascia da capitano. Questa è la cosa più importante per la squadra”.